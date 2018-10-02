國定考古遺址再「+1」 宜蘭丸山遺址入列

冬山鄉「丸山遺址」經文化部召開考古遺址審議會審議後，通過成為第9處國定考古遺址。（宜蘭縣文化局提供）

2018-10-02 20:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉丸山遺址已被列入縣定遺址的，經文化部召開考古遺址審議會審議通過，成為第9處國定考古遺址，亦是繼南澳鄉「Blihun漢本考古遺址」後，宜蘭縣第2處國定考古遺址；文化局指出，未來對遺址之保護及出土文物之展示教育等工作，可望獲得中央更充沛之資源挹注。

丸山遺址為宜蘭縣新石器時代晚期最具地方文化相的遺址，距今3600年至2400年前間，是宜蘭縣內重要的史前遺址，也是台灣主要的考古遺址之一。曾有過3次考古發掘，出土12件罕見的「人獸型玉玦」，為全台單一遺址出土數量最多，具有一定的歷史價值。

2006年宜蘭縣政府將丸山指定為「縣定遺址」，並持續向文化部爭取將遺址列入國定遺址，朝北部考古研究中心開發。不過，曾有縣議員質疑，丸山列入國定遺址縣府已經喊了一陣子，卻沒什動靜，認為縣府「都在騙」。

經過縣府的努力，文化部於9月4日召開考古遺址審議會，審議通過，「丸山遺址」成為台灣第9處國定考古遺址，亦是繼南澳鄉「Blihun漢本考古遺址」後，宜蘭縣境內第2處國定考古遺址，審議結果將依法定程序核准後公告生效。

文化局指出，「丸山遺址」為宜蘭縣第1處縣定遺址，多年來，縣府針對公眾考古教育推廣與史前文化教育紮根始終不遺餘力，為釐清其重要性價值與連結在地文化資源共構保存，先後完成文化園區總體規劃、縣境內具丸山文化特徵之遺址內涵研究及丸山遺址發掘資料整理報告，這批逐步完成的調查研究成果，也成為提報國定考古遺址指定審議的重要資料。

文化局指出，「丸山遺址」成為國定遺址後，未來對遺址之保護及出土文物之展示教育等工作，將獲得中央更充沛的資源挹注。

冬山鄉「丸山遺址」成為國定考古遺址。（宜蘭縣文化局提供）