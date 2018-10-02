曾經餓到吃報紙 古志勇開畫展傳達對生命的熱愛

古志勇開畫展傳達對生命的熱愛。（記者邱芷柔攝）

2018-10-02 22:17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕就讀屏東大學視覺藝術研究所的古志勇，出生在貧困家庭，媽媽在他小學3年級時辭世，爸爸則因事入獄服刑，古志勇跟著大自己4歲、2歲的哥哥姊姊生活，古志勇甚至曾餓到「吃報紙」，11歲時古志勇被送到佛光山大慈育幼院，在院方悉心陪伴關懷下，展露了藝術天份，今天在潮州講堂舉辦「願 藝-古志勇創作個展」，他說，期待藉由自己的故事，鼓勵更多人熱愛生命。

古志勇家庭遭逢變故後，和哥哥、姊姊一起生活，家庭聯絡簿由姊姊代簽，哥哥則休學打零工幫忙繳學費，瞞著所有人過了大半年，一直到古志勇有次升旗時暈倒，學校主任和老師才發現這3個孩子竟然獨自生活，且時常三餐不繼。

古志勇說，當時很怕被取笑、被瞧不起，所以謹記哥哥姊姊的叮嚀，從沒有讓同學、老師知道家裡的狀況，但很多次實在太餓了，就把報紙燒成灰舔著吃，讓肚子有填點東西的感覺。

經過學校轉介，古志勇被送到佛光山大慈育幼院，並在依來法師、蕭碧涼等多位師長的教導培育下，展露繪畫天份，12歲開始跟著到佛光山當義工的藝術家莊正國習畫，並一路堅定志向，從長榮大學美術系畢業後，再攻讀屏東大學視覺藝術研究所，目前開設了自己的工作室。

古志勇說，到了育幼院後開始有了規律的生活，且不必再為餓肚子煩惱，但他也曾叛逆過，嫉妒別人有幸福的家庭，他卻從小顛沛流離，現在回想起來，自己都不知道怎麼熬過那段日子。

長大後古志勇有次回到兒時和媽媽一起住的地方，看見了媽媽在牆上作的畫，深受感動，原來古志勇來自台東紅葉村的布農族，與生俱來的藝術天份，早就在他血液中。

古志勇說，媽媽在牆上畫了當時生活艱困，與孩子們一起流著淚的情景，一旁還有他小時候的塗鴉，媽媽的筆觸、線條深深震撼他，這次展覽就複製了牆上的畫當作畫展主題，他也透過這幅畫提醒自己，莫忘初衷，堅持夢想並抱持感恩的心，就能讓人生步上正軌。

「願.藝-古志勇創作個展」85幅作品傳達古志勇對生命的熱愛，即日起在佛光山潮州講堂登場，展至10月31日。