2018臺南國際生技綠能展5日登場

2018臺南國際生技綠能展5日起在南紡世貿展覽中心一連舉行4天，今年有超過160家廠商、約430攤位數參展。（記者王涵平攝）

2018-10-02 20:57

〔記者王涵平／台南報導〕2018臺南國際生技綠能展5日起在南紡世貿展覽中心一連舉行4天，南市經發局表示，今年有超過160家廠商、約430攤位數參展，已成南台灣最大生技、綠能產業展銷平台，盛況可期。

南市經濟發展局長殷世熙今邀生技聯盟理事長張春生、綠色科技產業聯盟秘書長陳長仁及沙崙智慧綠能科學城籌備辦公室執行秘書王宏元等生技界人士召開記者會，展示生技、綠能代表性展品，為生技綠能展揭開序幕。

殷世熙表示，臺南國際生技綠能展邁入第八屆，本屆規劃5大展區，包含政府形象區、國際產業專區、創新產學研區、生物科技區以及綠色能源區，其中邀請到國家級計畫參展，整合科技部、經濟部能源局、行政院原子能委員會、交通部第二期能源國家型科技計畫，首度於該展做成果展示；國際產業專區有來自歐洲、美洲、非洲、東南亞等多國業者參與，有助邁向國際化，國貿局協助參展業者邀請國外買主至展會商洽，補助國外買主機票或住宿費用。

經發局指出，今年市府主題館，呼應中央長照政策及對智慧健康產業之重視，特別設立健康科技專區呈現學研單位研發成果，同時，館內展示市府產業推動及輔導成果，如優秀新創團隊創新研發之生技醫療、文創及雲端科技產品等。

生技綠能展展覽期間消費滿1000元可獲贈摸彩券，贈品包含電動自行車、溫泉住宿券等大獎；另購買電動機車或電動自行車，可抽5000元或2000元回饋金。