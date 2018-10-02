8888！9999！ 什麼車牌號碼最搶手？

2018-10-02 19:01

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你喜歡8888？還是9999？什麼車牌號碼最搶手？雲林監理站將於10月22日下午2點至10月24日下午2點止，辦理車牌網路競標，歡迎有興趣車主投標。

雲林監理站站長吳孟峰指出，一般車主及民眾都喜歡吉祥數字，其中以8888車牌號最受青睞，今年7月初雲林監理站「8888」號牌，就標出近年來最高行情12萬3000元。

吳孟峰說，該站將辦理自用小客貨車號牌代碼BDC（0001~9999）、營業小客車號牌代碼TDE（6901~7000）、營業小客車號牌代碼TDJ（9801~9999）及自用小客車號牌代碼AZM一、二級流標號牌網路競標作業，有意參加競標者須持有自然人憑證IC卡且為監理服務網站會員並具備該網站可轉帳之金融機構帳戶，競標網址為監理服務網（ttps://www.mvdis.gov.tw/h），歡迎共襄盛舉。

此次標售級別、號牌及底價如下，第一級自用小客貨車號牌代碼BDC-1111、2222、3333、5555、6666、7777、8888、9999計8付；營業小客車號牌代碼TDJ-9999 計1付，總計9付，以上底價各6000元。

第二級自用小客貨車號牌代碼BDC-1122、1133、1155、1166、1177、1188、1199、2233、2255、2277、2288、2299、3355、3366、3377、3388、3399、5566、5577、5588、5599、6677、 6688、6699、7788、7799、 8899、5678、6789計29付；流標號牌代碼AZM-1155、1199、2233、2255、2277、3355、3366、3377、

3388、5599、6677計11付，總計40付，以上底價各3000元。