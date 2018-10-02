台中花博前進台北西門町 石虎家族躍上巨型電視牆

台中花博宣傳影片在台北西門町巨型電視牆上播出。（台中市政府提供）

2018-10-02 19:52

〔記者張菁雅／台中報導〕台北市西門町是台灣Instagram熱門打卡地點前3名，台中市政府為宣傳台中花博，在西門町6號廣場的LED巨型電視牆播放花博宣傳影片，由人氣吉祥物「石虎家族」中的樂虎姐姐與來虎弟弟，搭配色彩繽紛生動的花博主視覺，白天或夜晚呈現不同視覺效果，力邀各界一同參與花博盛會。

台中市政府新聞局表示，台中花博將於11月3日到明年4月24日登場，現在進進入倒數1個月，為向全台灣民眾及觀光客表達歡迎之意，特地在全台最大的徒步商圈、觀光客必來的指標性景點西門町，播放花博影片。即日起至10月31日止，只要前往西門町就可在6號廣場的LED巨型電視牆，看見花博吉祥物「石虎家族」的可愛模樣，相信藉由商圈每月近千萬人次的人流，將為花博帶來更大的宣傳效益。

宣傳影片播出後，許多民眾對超可愛的「石虎家族」驚呼聲不斷，也被樂虎姐姐與來虎弟弟的可愛模樣吸引駐足。還有人說，花博開幕後，一定要前去台中參觀。

新聞局說，台中花博分為后里、外埔及豐原展區，主題「花現GNP」，Green代表綠色生產、Nature是自然生態及People為人文生活理念，花博不只是一次性盛宴，更以永續用途規劃，隨之推動的交通、經濟、觀光與產業等周邊建設都將留下，促進地方永續發展。