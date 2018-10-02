全球節慶活動城市獎 中市、雪梨、莫斯科一起獲獎

2018-10-02 18:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕跟澳洲雪梨、俄羅斯莫科一樣！台中市獲得由國際節慶活動組織 （International Festivals & Events Association，簡稱IFEA）舉辦的2018「全球節慶活動城市獎」，今年另有包括澳洲雪梨、黃金海岸、美國費城、加拿大渥太華及俄國莫斯科等多個城市獲獎。

台中市文化局指出，今年IFEA頒獎典禮在美國時間10月1日於加州聖地牙哥舉行，頒獎典禮現場約有1000多人，主辦單位也逐一介紹獲獎城市，氣氛熱鬧。

台中市由副秘書長李賢義代表出席領獎，並於會中轉交市長林佳龍的邀請函，邀請IFEA主席Steven Wood Schmader來台參觀2018台中世界花卉博覽會，Schmader主席當場代表IFEA簽署台中宣言，表達對台中花博理念的支持，並祝福活動圓滿順利。

文化局指出，市府積極推動文化平權、藝術下鄉，並以打造台中市成為盛會城市為目標，這次在參選作品中，展現台中一年四季舉辦的精采活動，包含媽祖國際觀光文化節、國際花毯節、巧聖先師文化祭、爵士音樂節、花都藝術季、國際踩舞祭等，此次得獎代表市府的努力獲得肯定，更奠定台中市國際城市的地位，相信將有助於提升國際知名度及能見度，吸引更多國際觀光客到訪。

「國際節慶活動組織」（IFEA）自1956年成立至今已60餘年，是建構分享世界各地節慶活動的論壇及平台，總部設於美國愛達荷州，分支機構遍及全球。此組織2010年起舉辦「全球節慶活動城市獎」，推展國際節慶觀光，獲獎城市將可參與相關國際會議及展覽，並由IFEA協助國際行銷。