集集大眾爺聖誕 現金蛋糕祝壽、30萬紅包大方送

集集大眾爺廟聖誕千秋，不僅有五路財神（後排）加持，也擺放現金蛋糕（前排）祝壽。（記者劉濱銓攝）

2018-10-02 20:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮地方信仰中心大眾爺廟，今廟方慶祝大眾爺聖誕千秋，請來五路財神祝壽，現場不僅擺放5萬元「現金蛋糕」，還有總價30萬、共計660個象徵「六六大順」現金紅包，將分送給信眾，供桌上擺滿的各式供品，慶典結束也會送給鄉親，盼為地方帶來財運與福氣。

廟方表示，大眾爺長期守護地方，相當靈驗，在921大地震之前，每逢大眾爺聖誕，家家戶戶都會辦桌宴客，惟地震過後，集集災損嚴重，流水席的盛況才逐漸式微，不過民眾信仰依舊虔誠，今年仍捐款贊助120個平安桌，要讓所有來祝壽的信眾，都能吃平安，也向大眾爺討個發財紅包，增添財運福氣。

今在大眾爺聖誕千秋慶典上，鎮民代表會主席吳大村，也與妻子一同前來祭拜，友宮的五路財神也特別移駕祝壽，並有價值5萬元、由鈔票堆疊而成的現金蛋糕，為慶典增添喜氣與財氣，並在各方捐款贊助下，還有價值30萬元、660個現金紅包，裡頭裝有100、600、1000元不等的紅包，要送給前來祭拜祝壽的信眾，希望每個人都能感受聖誕的好運，也庇佑集集合境平安。

廟方也說，除了慶典外，大眾爺廟平時也相當關心地方弱勢，不論冬令救濟，或是學校獎助，廟方每年也都濟助頒贈約百萬元，並感謝社會各界的慷慨響應，才能讓每次的活動都盛大與圓滿。