苗栗工廠大會師 民眾捐發票、玩扭蛋抽機票

苗栗工廠大會師7日登場，民眾捐發票作愛心，還可玩扭蛋抽機票。（記者張勳騰攝）

2018-10-02 19:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗工廠大會師將於7日登場，當天將有70多家中小企業廠商、特色民生用品展售，主辦單位更將鋼鐵人巨型扭蛋車移師至現場，民眾只要提供5張當期發票，就有機會兌換扭蛋一次及摸彩券，幸運的話可抽中遊香港3日遊，並藉活動推廣及宣傳苗栗的產業優勢。

苗縣府將在13日上午7點半於苗栗市貓裏山公園舉辦「GO 節電趣路跑─親子趣味‧節電樂活」活動，完賽者更可憑3色手圈參加當天摸彩活動，獎項包含最新iPhone XS、智慧掃地機器人等。

今天上午，縣長徐耀昌、縣府工商發展處長黃智群、苗縣工業會理事長余增國等人，在苗縣府大廳前召開記者會介紹這2項活動內容，並邀請龍德家商競技啦啦隊表演為活動暖場，歡迎鄉親踴躍參與。

苗栗工廠大會師系列活動，7日下午3點至晚間9點將在頭份市六合國小預定地登場，除展售70多家中小企業廠商的特色民生用品，都有打折優惠，晚會並邀請謝金晶等知名藝人演出，還有竹南啤酒廠提供免費台灣啤酒品嘗，更將鋼鐵人巨型扭蛋車移師現場，只要憑5張當期在縣內消費的統一發票，就可兌換扭蛋一次及摸彩券一張，募集的發票從事公益，全數捐贈伊甸基金會做愛心。

扭蛋最大獎香港迪士尼3天2夜機票十酒店，晚會摸彩獎品有香港迪士尼3天2夜機票十酒店、香港來回機票、國際牌32吋液晶電視、苗栗兆品酒店住宿券等。