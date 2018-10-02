台灣首批釋迦送抵日本 日人試吃好喜歡

2018-10-02 19:09

〔駐日特派員林翠儀／東京二日報導〕繼棗子和荔枝之後，台灣特產的釋迦也登陸日本。台東縣採用最新技術將熟成的釋迦冷凍後，以冷凍食品的名義進軍日本，首批5噸釋迦將在東京與大阪試水溫，駐日代表謝長廷也爽快答應，將於4日在東京舉辦的國慶酒會上向日本朋友介紹這項美味的台灣特產。

立委劉櫂豪、台東地區農會總幹事李建通和農委會國際處處長洪忠修2日借用駐日代表處舉辦台東釋迦登日記者會，現場並和謝長廷一起品嚐解凍後的冰鎮釋迦，謝長廷表示，冰過的釋迦不但沒有走味而且有冰沙的口感、 甜味自然，相信日本朋友一定也會喜歡，他還說，甜美的釋迦代表台日甜蜜蜜的友誼，引來立委劉櫂豪在一旁不斷地點頭。

台東縣釋迦栽培面積有5500公頃，是台東重要的高經濟農產品，台東縣經過多年研發，將熟成的釋迦以零下50度的低溫冷凍，並進行殺菌與表面抗氧化處理，維持釋迦的鮮度及表皮翠綠的色澤，今年夏天成功銷往北美地區，接著進軍日本。李建通表示，由於考慮到解凍後的品質，這次銷日的冷凍釋迦以「大目釋迦」為主，台東地區大目釋迦的栽種面積約佔2700公頃，以冷凍食品名義進口不但能解決釋迦不易保存的問題，也突破日本檢疫關卡無需進行燻蒸殺蟲的程序，對於未來銷日是一大利多。

劉櫂豪表示，台日關係友好交流密切，這麼好的釋迦希望也能讓日本朋友享用到。他也感謝台東地區農會團隊的努力讓台東釋迦可以首次進入日本市場，更感謝駐日代表長廷的幫忙。劉櫂豪還強調台東除了釋迦外，還有優質的稻米、多元的原住民族文化，以及每年舉辦的熱氣球嘉年華，歡迎日本的友人能夠來台東作客。

洪忠修處長表示，雖然出口採用冷凍保存方式，但是風味與口感跟鮮果一樣好，他也歡迎日本朋友可以到台灣來享用新鮮的釋迦滋味，也期待在2020年東京奧運時，各國的友人也可以在日本享用的到台灣的農產品。

謝長廷肯定委會和台東地區農會的努力，他表示，國慶酒會大約有2000名日本各界意見領袖參加，國會議員有100多名，還有很多僑領，是介紹台灣釋迦的最佳場地，他希望將來在日本吃到釋迦是很平常的事。對於冰鎮後的釋迦，謝長長說，以前在台灣也不知道用冰沙的吃法，口味和甜度都恰到好處，希望能開發更多的吃好介紹給日本朋友。

記者會上，李建通也仔細介紹冷凍釋迦的吃法，可以對半切用湯匙挖著吃，也可以切片吃， 由於糖度高達17到20度，配上黑咖啡滋味更美。參加記者的會的代表處日籍雇員和日本記者當場試吃後都覺得這是日本人會喜歡的口味，至於會不會嫌釋迦的籽太多，代表處的女性雇員笑著說，完全沒問題，而且比西瓜籽好吐多了。

台東這次只帶來了5噸的冷凍釋迦試水溫，本週還將繼續前往大阪舉辦行銷活動，今天剛好有台僑團體到代表處拜會，獲邀到記者會上試吃，試吃過的台僑反應熱烈直問哪裡能買得到，讓行銷團有點招架不住，立委劉櫂豪表示，通路已在冾談，不過第一批都來了，所以很快就能上市了。