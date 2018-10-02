全國首座大學長照據點 育達科大C級巷弄站揭牌

2018-10-02 19:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕因應人口老化趨勢，苗栗縣政府配合行政院推動長照2.0政策，於縣內廣設關懷據點，並與育達科技大學合作，創立全國首座大學C級巷弄長照站，結合育達科大健康照顧社會工作系的師資及設備，不僅提供銀髮長輩專業照護及防老課程，並給予學生運用所學的實習場域，達成產官學合作模式，盼未來能成為各縣市長照站的示範點。

苗栗縣65歲以上高齡人口約8萬5千人，佔總人口數15%，因應高齡趨勢已刻不容緩。苗栗縣政府至今共成立31個A級社區整合型服務中心、87個B級複合型服務中心、64個C級巷弄長照站，今早位於育達科大的C級巷弄長照站「育達樂齡生活棧」也正式揭牌啟用。

作為全國首座設於大專院校的長照據點，育達科大校長黃榮鵬表示，目前已由專業師資規劃社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能等相關課程，並藉由校園寬闊安全的空間，量身打造適合長輩的活動，而社工系的學生也可發揮所學，擔任志工，使在地阿公、阿婆都能獲得妥善照護。

苗栗縣副縣長鄧桂菊也再三肯定育達科大對回饋在地的用心，透過校內現有的設備、人力服務社區長輩，使得長照2.0精神持續向下延伸，不僅建構完整照顧網，同時也成為全台首見產官學合作的C級長照站，未來若成效卓著也可望成為長照示範站點。