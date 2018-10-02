花蓮車站第一階段改建明啟用 舊站規劃為青年旅館

花蓮車站完成一階段改建明啟。（圖：鐵道局提供）

2018-10-02 18:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕針對花蓮、台東沿線27座車站車站進行整建、改建的花東線鐵路整體服務效能提升計畫，最後一個車站－花蓮站，將於明日進行第一階段啟用；後續還將進行車站既有站房裝修、第一月台增高、第一月台電扶梯改建土建與設備工程、公共藝術地坪、景觀工程等。鐵道局東工處副處長許健宏表示，預計明年9月全部完工後，既有車站1樓將做為出站大廳、自行車補給站、小商店街，2樓則規劃做為青年旅館。

花蓮車站是北迴線終點、花東線起點站，是東部陸路運輸的重要樞紐，也是全台4個特等站的其中之一。交通部鐵道局副局長伍勝園表示，花蓮站返鄉、觀光旅客量非常多，大廳很擠，旅客甚至要排到車站外；明日花蓮站第一階段啟用後，主要功能可以使用，空間大幅增加，候車空間從660平方公尺增至4310平方公尺；商業空間從290平方公尺增至1180平方公尺，男女廁所間數從51間增至80間。車站服務旅次容量可達2萬7000人次，可滿足暑假旺季每日1萬5000人次使用需求。

花蓮站改建工程總經費為8.55億元，103年6月12日開工後，明日第一階段終於要啟用，改建後車站前有10座具迎賓氣氛的歡迎大傘（第一階段啟用6座），採開放式架構，四面開闊觀景、通風。花蓮車站站名題字，是由文字藝術家董陽孜執筆；地面上設有大型公共藝術「洄瀾鯨奇」、大廳設有藝術家林惺嶽的畫作「天佑花蓮」，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受到花東特有人文景觀之美。

車站售票窗口移設至3樓大廳，並且以進出站分流的方式提供服務，旅客可從3樓剪票口進站，到站的旅客走地下道出站，藉此紓解花蓮站的人潮。