日本透地雷達車二度巡查高雄道路 找到2處隱藏路坑

日本的車載式透地雷達車。（記者葛祐豪攝）

2018-10-02 18:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕日本民間的透地雷達車，今天二度巡查檢測高雄道路，在河濱國小前、五甲凱旋路口附近，各發現一處隱藏在地下的坑洞，直徑各約30公分及50公分，後續交給養工單位處理。

日本GEO SEARCH技術團隊，感念台灣在日本311大地震的協助，跨海運來車載式透地雷達車，替高雄市的道路進行免費健檢，9月19、20日首度以透地雷達車檢測，僅發現部分路段地底土質鬆軟、箱涵與管線結構異常。

高雄市工務局表示，車載式透地雷達檢測技術，具有方便及快速的特性，有助於及時發現地底下約1.5公尺深的孔洞，預防災害發生。

今天上午，透地雷達車二度巡查高雄道路，檢測作業包含3天的現場檢測數據擷取，及今天現場的試探鑽孔比對，再加上後端系統的數據分析。

高雄市工務局指出，檢測道路包括河東路、民生一至二路、建國三路、民族路、正忠路、五甲路、188縣道、旗楠路等路段，長度共約16.03公里，初步檢測出建國三路（河濱國小前）、五甲凱旋路口，各有1處疑似有淺層坑洞。

經現場定位後鑽孔，並安排孔內攝影驗證後，確實發現地表下約20公分處，各有一處直徑約30公分及50公分的孔洞，隨即交付養工單位接續處理。

高雄市工務局表示，完整檢測成果報告將由日本團隊帶回日本分析，預計3週後完成，提供給市府在道路維護改善、道路坑洞檢測災害預防的參考。

高雄市代理市長許立明表示，高雄市幅員遼闊，道路面積高達8878萬平方公尺，是六都最多，平時養護已相當不容易，如果遇上地震或豪雨，更考驗工程人員的體力。

許立明今晚將率工務團隊，宴請GEO SEARCH公司社長及來台技術人員，答謝他們不遠千里而來，協助市府進行道路健檢，以確保市民行車安全。