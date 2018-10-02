高鐵南延可行性研究：最低需619億、工期10年以上

高鐵南延可行性研究再報部，經費最低需619億元，工期10年以上。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2018-10-02 18:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部鐵道局今年1月31日將「高鐵延伸屏東新闢路線可行性研究報告」報交通部審查，交通部於4月23日邀集相關單位及專家學者審查，認為尚有國土規劃、屏東站址規劃、台鐵轉乘優化、屏東地區產業發展及運量預測等議題須再補充；請鐵道局將相關內容納入，並將高鐵南延屏東案站址規劃作業中的地質調查、車站規劃等內容配合補充更新。鐵道局日前已完成，昨日再報交通部，後續交通部將會就該可行性評估召開審查會議。

依照高鐵左營地區路線條件、屏東地區人口分佈情形，南延主要有從燕巢岔出、左營分岔兩方案。

從燕巢岔出方案是由高鐵營運主線於燕巢附近岔出，高鐵列車到台南站後，部分列車會開往屏東；該南延路線長度約13.2公里至14.6公里，預估台北－屏東「站站停」列車行車時間約136分鐘，直達車需95分鐘，總建造成本約756億元，工期約要10年。

從左營站分岔方案是利用左營基地內股道岔出，換端運行續往屏東，路線長度約17.6公里至18.9公里，預估台北－屏東站站停列車行駛時間約136分鐘，直達車約109分鐘，總建造成本約619億元，工期約要11年。

高鐵屏東站址方案，經評估與台鐵屏東站共站方案，因沿線需大量拆遷房屋，且台鐵站前用地有限，經考量於現行台鐵六塊厝車站或台糖六塊厝農場西北處設站，評估認為利用台鐵接駁至屏東其他地區較具可行性。