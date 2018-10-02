「約炮神器」BeeTalk閹掉交友功能 網友哀鴻遍野！

被譽為「約炮神器」的巨擘「BeeTalk」宣布關閉交友功能，網友們哀鴻遍野。（圖擷取自相信音樂YouTube頻道）

2018-10-02 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕近年來網路交友盛行，交友App亦不斷推陳出新，在安卓、iOS中系統中使用者人數眾多、被譽為「約炮神器」的巨擘「BeeTalk」於昨（1）日宣布關閉交友功能，曾經找來巨星蔡依林、已滅團「MP魔幻力量」團體代言的App正式走入歷史，網友們哀鴻遍野，紛紛討論替代它的交友App。

「BeeTalk」團隊9月23日貼出公告訊息，當中指出從10月1日起，該App將全面關閉用於交友的「找朋友」、「雷達」、「喜翻」功能，社群功能部分如「揪團」、「PO客」、「短片」功能也將停止服務，閹割後的「BeeTalk」只能與既存好友名單內的網友聊天，宛如通訊軟體「LINE」的原始功能，網友只能藉由對方ID加新好友。

「BeeTalk」團隊提到，公司從2014年4月起在台灣推出交友服務以來，吸引廣大民眾共同參加交友盛況，由於營運方針做出改變，才會將上述功能關閉；總部在新加坡的「BeeTalk」App在全球突破數千萬下載次數，也曾找來蔡依林、「MP魔幻力量」等知名藝人廣告代言。

許多經常使用「約炮神器」的PTT鄉民與「Dcard」大學生們對此感到惋惜，並相繼討論替代「BeeTalk」的交友程式，他們提到目前尚有「椰林」、「KKCITY」、「Tinder」、「goodnight」、「探探」等程式可取而代之，但也有鄉民認為「租台法拉利去夜店門口晃一圈比較快」。

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