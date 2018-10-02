最低3折！礁溪「不老溫泉季」 53家溫泉旅館合推優惠

礁溪不老溫泉季10月13日至28日登場，縣府今舉辦活動宣傳。（記者張議晨攝）

2018-10-02 17:23

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣府主辦的礁溪溫泉季與宜蘭不老節今年合併成「不老溫泉季」，10月13日至28日在礁溪溫泉公園登場，全縣有53家溫泉旅宿業者參與，最低打出3折住宿優惠，還邀請謝金燕、黃明志等藝人開唱；代理縣長陳金德表示，縣府要透過公私合作，將礁溪打造成旗艦旅遊勝地。

今縣府在礁溪冠翔世紀溫泉旅館舉辦宣傳活動，陳金德指出，宜蘭礁溪、員山、南澳、鳩之澤等都有溫泉資源，其中又以礁溪的溫泉最為珍貴，也是全國唯一的平地溫泉。

他表示，礁溪距台北僅40分鐘車程，是宜蘭觀光發展的火車頭，來礁溪泡湯的遊客，自然會溢出到其他鄉鎮，縣府才會傾全力建設礁溪，將兩大活動合併舉辦。

不老溫泉季包含礁溪寒沐、冠翔世紀、山多利、川湯春天等大型旅店在內，合作業者有53家，合作推出999元至4999元不等的住宿優惠，平均住宿折扣為5折，最低有業者祭出3折優惠，要在10月泡湯淡季「拚經濟」。

除住宿優惠外，13日開幕當天有千人踩街，另19日、20日則有「音樂PARTY」，有謝金燕、陳昇、黃明志等知名藝人開唱，還有過去不老節活動的銀髮卡拉OK活動等。陳金德指出，整個溫泉季期間每天都會熱熱鬧鬧，強化礁溪溫泉不可取代的地位。