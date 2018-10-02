疫病》新莊8歲女童染登革熱 與案39同校

2018-10-02 16:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今天新增一例本土登革熱，患者是新莊區豐年里8歲女童（案40），與案39的7歲男童是同校學生，曾三度就醫未被通報，目前已康復，新北市衛生局研判，感染源與學校附近的營盤里三和路高風險菜園有關。

衛生局疾病管制科科長許玉芬說，案39與案40是同一所學校學生，但不同年級，兩人共通點都是學校緊鄰三和路高風險菜園，菜園於9月11日及17日分別都有一例個案。案39在9月16日發病，案40為9月19日出現發燒症狀，曾三度就醫未被通報。

許玉芬說，案39於9月24日確診登革熱後，衛生局針對同校曾發燒的學生回溯擴大採檢，才發現案40的存在，目前案40已康復，發病期間請假在家休養，同住家人均無症狀。衛生局持續對全校師生進行健康監測，若出現發燒症狀，應立即進行快篩檢驗，以早期發現感染病例，及早介入防治。

許玉芬指出，近期登革熱新增病例趨緩，評估先前防治工作出現成效，但市府不敢掉以輕心，9月28日起針對新莊區23個里（中美里、立泰里、立言里、立功里、立德里、中和里、立人里、興漢里、文聖里、全泰里、榮和里、忠孝里、中泰里、立基里、立志里、文衡里、豐年里、泰豐里、營盤里、瓊林里、全安里、海山里、國泰里）及土城區3個里（日新里、日和里、明德里）大規模噴藥消毒，並針對新莊區5個高風險菜園進行孳生源清除作業，盼杜絕登革熱。