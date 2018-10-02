北部口風緊！南部鄉民問出Apple watch 4上市時間...

Apple watch Series 4有2種規格，功能相同。（彭博）

2018-10-02 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國蘋果公司（Apple）9月13日凌晨1點舉行秋季新品發表會，Apple watch 4備受矚目，台灣雖未名列首波開賣國家名單，卻有南部PTT鄉民已向供應商問出預訂上市時間；有鄉民抱怨，北部店家口風都很緊。

PTT鄉民9月28日晚間10點3分發文指出，當天開車經過高雄3C賣場外頭，看見店內廣告看板上寫著「Apple watch Series 4 即將登場，更多詳情請洽銷售人員」，於是他立刻停車進店內詢問，被店員告知該商品目前預計11月4日上市，10月下旬起開放預購，當中包括「4G版」與「Wifi版」。

許多鄉民得知此事後，均感到相當興奮，但也有人質疑該手錶牽涉醫療行為之功能是否能在台灣順利啟用，甚或在台灣買到的商品為「閹割」版本，其他鄉民留言表示「不要宣稱有醫療效果就非屬醫療器材啦」、「終於有消息了」、「感謝情報」、「台北的都不透露」。

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