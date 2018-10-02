調查研究海洋及海灘微塑膠影響 台日高中生攜手

日本福井縣立若狹高校師生一行人，今天到基隆市立暖暖高中，台日學子交流後，開心合影。（記者俞肇福翻攝）

2018-10-02 16:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕暖暖高中與日本福井縣立若狹高校締結姊妹校，國立海洋科技博物館與環保署合辦「真愛海洋－海洋管家計畫」，透過亞洲海洋教育者協會牽線，搭起台日橋樑；兩校校方代表今天在國立海科館簽署合作意向書，未來兩校將共同投入海洋及海灘微塑膠調查研究。

若狹高校建校於1895年，是鄰近京都的郊外小兵市的學校，附近因為有寒暖流交會，所以自古就是漁場，當地以漁業為主，若狹高校以促進地方產業為目標，規劃不同的學習活動和讓學生可以與在地連結；暖暖高中科學研究團隊學生，於今年3月25日在海科館教育中心召開的台日交流會中，認識了日方若狹高校3位老師，雙方著手開始進行研究與討論，積極促成參與此國際型計畫。

暖暖高中校長甘邵文說，此次交流活動有副校長鋸屋智、教師高橋慧、中村左代子，及7名若狹高校學生，今日在海科館簽訂合作意向書，希望能夠透過跨國合作，研究世界上微塑膠的分佈和範圍，並將研究成果與其他國家正在進行的研究進行比較，共同思考討論並提出解決這個問題的辦法。

除此之外，暖暖高中也分享學校在地特色課程給若狹高校師生，兩校也共同參與在國立海洋大學舉辦之2018環太平洋海洋教育者國際研討會發表，與國內外專家學者分享微塑膠及減塑研究，也與美國洛杉磯、日本若狹高校本地學生視訊進行青年微塑論壇，共同討論中學生可以進行的解決方案。