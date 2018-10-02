咬人駱駝是牠！木柵動物園保育員遭咬傷 原因曝光

台北市立動物園的駱駝「寶惜」咬傷保育員，幸無大礙。（台北市立動物園提供）

2018-10-02 16:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園驚傳駱駝咬傷工作人員，脖子上約有1公分撕裂傷，送萬芳醫院救治。台北市立動物園發言人曹先紹說，咬人的駱駝是雄性的單峰駱駝「寶惜」，當時55歲的資深保育員擺放乾草，準備餵食，但他靠柵欄太近，又背對著駱駝，遭「寶惜」把頭伸出柵欄縫隙咬傷脖子，幸無明顯大量出血，送醫治療觀察，暫無大礙，明天就可正常上班。

曹先紹說，這名保育員相當資深，在動物園工作27年，在非洲沙漠區照顧動物超過20年，負責照顧餵食駱駝也有3年時間，可能為了工作的小小便利性，本來應該繞遠一點，卻繞近的路，「罩子沒放亮」，沒注意動物就在旁邊，餵食前動物很餓，靠動物太近，所以造成今天這樣的意外，這也是動物園第一次有駱駝咬傷保育員的案例。

曹先紹說，保育員右側脖子遭「啃」傷，約有2公分長的傷口，依照被動物咬傷SOP，立刻送萬芳醫院打破傷風針，進行清創處理，大致上並無礙，院方也格外慎重，將保育員留院觀察一天，但明天就可以恢復正常上班。

不過，曹先紹也提到，過去曾在兒童區照養的駱駝「煙雨」個性溫馴，但遊客將懷中孩子舉起來看駱駝，距離太近，孩子的頭被駱駝含住，但沒受傷，動物的反應或爆發力畢竟與人類不一樣，遊客參觀時還是要保持距離。

曹先紹說，這起意外駱駝也是無辜，關鍵在於同仁未遵守安全手冊，因此會以這起事件做為個案，加強教育訓練，提醒不論資深或資淺同仁都應注意。