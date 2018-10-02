「好日子」不多了！明年宜嫁娶假日只37天 飯店急搶客

飯店業者推估，明年適合辦婚禮的「好日子」只有37天，為搶攻爭激烈的婚宴市場，推出不限時間、專案的婚宴攻略供新人選擇。（業者提供）

2018-10-02 16:52

〔記者蕭玗欣／台北報導〕隨著少子化衝擊結婚人數及婚宴場次，飯店婚宴市場競爭也越來越激烈，有飯店業者推估，明年週末假日適合嫁娶的「好日子」只剩37天，總天數比2018年少了22%，推估將有3621對新人，要搶訂這37天的週末結婚好日，祭出「婚宴攻略採購日」，旗下飯店不限專案、不限日期、不限時間都能隨意訂購，新人的結婚預算最高可省下22萬元。

雲朗觀光集團分析，以生育人口結構和結婚率推算，2018年結婚人口將只有13.4萬人次，比2017年減少0.4萬、比2016年少1.3萬，而2018年週末假日的結婚吉日有47天，這47天的結婚旺日，平均每天要消化2581對新人的婚宴，各大飯店可說是一廳難求。

提早訂席限時優惠 雲朗：專案最高省22萬

而到了2019年，落在週末假日的黃道吉日僅剩37天，可供新人選擇結婚好日子近乎減少22%，如以結婚人口持平來算，這些結婚旺日，平均每天有3621對新人要結婚，結婚好日與廳別將更加地搶手，婚宴業者未來面臨著「宜嫁娶吉日」場次減少的考驗；雲朗觀光集團認為，新人對於婚宴日期的選擇應該也不再局限於傳統黃道吉日，「平日婚宴」在業者推出優惠專案帶動下，需求與供給量也逐漸增加。

為搶攻明年所剩不多的「好日子」，雲朗觀光宣布，10月5、6、7日三天將辦理「婚宴攻略採購日」，推出新人當日下訂優惠，不限婚宴專案，可任選館別與婚宴日期、時間，以「終極版婚宴94狂方案」來看，原58萬元的婚宴包套內容，將可以用36萬元的價格預訂，省下高達22萬元，可適用包括翰品酒店新莊、高雄、花蓮，以及頤品大飯店新莊、新店、桃園、高雄夢時代、兆品酒店台中、嘉義以及頤璽10館。

婚宴消費趨勢改變 小桌數主題風當道

雲朗觀光也指出，目前25到34歲結婚的女性，占比約68%，而25至34歲男性結婚年齡則占了64%，這些輕熟男、輕熟女更具經濟自主能力，也改變傳統婚宴多由長輩主導的消費結構，別具風格的主題性或10到15桌的小桌數的婚宴將更受青睞，估計約有35%的成長。

此外，由於新人年紀多落在30歲左右，能夠掌握更多婚宴籌備決定權，創意化與獨特性成為婚宴規畫的流行趨向，不再追求大規模鋪張，婚宴業者必須延伸品牌優勢，提供更多附加價值與服務。