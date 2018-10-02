廉航泰越捷11/3首航台中-曼谷 每週5班次

2018-10-02 16:39

〔記者張軒哲／台中報導〕曼谷是世界觀光大城，深受台灣民眾喜愛。廉航越捷航空旗下子公司泰越捷航空將定期飛航台中-曼谷航線，每週一、三、五、六、日飛行5班，台中14時30分起飛、曼谷則是上午9時起飛，將於11月3日首航，中台灣民眾旅遊泰國，不用再遠赴桃園搭機，對小資族而言，省下往返桃園機場交通費，可在曼谷吃頓大餐，或2小時泰式按摩。

泰國是亞洲主要觀光國度，不論是北部山林風光、中部曼谷都會輕旅行或南部島嶼戲水，皆呈現豐富多元特色，吸引世界各國遊客造訪，近年多家廉航飛航桃園至曼谷，特賣票來回不包含託運行李與餐食，幾乎落在4千元台幣上下，即便泰簽要價千餘元，由於較為低廉物價與高CP值住宿，自由行5天總花費不超過2萬元，成為小資族最愛城市，但中部民眾只能搭高鐵或客運遠赴桃園搭機，如今泰越捷定期飛航曼谷，讓中部民眾節省更多時間跟交通費。

台中市府觀旅局指出，去年泰越捷曾經短暫配合包機飛航台中至曼谷，但因為泰國機場時間帶問題，最後又停飛，但看好中部旅遊市場，不論是台中民眾至曼谷，或是泰國民眾暢遊中台灣，有更便利的交通往返，首航當天會配合泰越捷舉辦活動。

台中市蔡姓資深背包客指出，泰越捷是飛航曼谷蘇汪那蓬機場，不同於多數廉航停靠的廊曼機場，航班是午去早回，若是回程想再多玩久一點的遊客，建議改訂飛桃園的別家廉航。