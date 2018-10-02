水公司要在烏日開深井 議員帶里民抗議未溝通

水公司要在烏日里開深井，當地里民反彈，吳瓊華帶領民眾抗議，水公司派員解釋。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-02 16:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應極端氣候，水公司第四區管理處規劃在烏日區烏日里開鑿一口深井，引起里民不滿，認為未先與里民溝通，今天上午在市議員吳瓊華的帶領下，上百位里民在自治公園聚集抗議，強調反對在此鑿井到底，第四管理處副處長林義雄表示會再里民溝通，而鑿井機也在里民要求下同意明天撤離。

台中地區隨著經濟發展及人口增加，導致用水需求逐年增加，同時因應極端氣候，大雨來時，造成原水濁度提高無法供水，因此水公司預計於烏日地區鑿設一口深度200公尺、口徑40公分深井來取地下深層水，預估將可補充烏日區每日1300至1500噸的水量至管網中，有助於提高烏日地區自來水系統供水穩定度，及加強管線末端復水能力。

近日水公司已在自治公園旁空地設置機具，附近里民發現，向市議員吳瓊華陳情，今天吳瓊華號名上百名烏日里的里民在自治公園旁抗議，多名烏日里的里長參選人及議長林士昌的特助林孟令也來關心。

多位里民表示，烏日地區已有3口井，而挖井會造成地層下陷，若有缺水，水公司應該採取清淤及更換會漏水的老舊管線，而非便宜行事挖井。

里民們強調，自治公園旁就是堤防，附近都是大樓，很多人知道水公司要鑿井，都擔心睡不著覺，若是長時間的抽地下水，一旦地層下陷，堤防崩坍，嚴重危害當地人民的生命財產安全。

市議員吳瓊華表示，就她所了解，水公司想要挖2口井，每一口井1500噸，2口井就是3千噸，等於是一個游泳池的用水，每天這樣抽下去，雖短期看不到問題，長期就會地層下陷。

吳瓊華更表示，水公司要開井，為何沒有召開說明會，當地里民根本沒有人知道，整個程序根本違反規定。

水公司第四管理處副處長林義雄表示，烏日地區原本有3口井，目前封了1口，只剩下2口井作為備援之用，但因烏日地區人口增加，原有的2口井將不足，因此規劃再開1口井。

林義雄表示，將會再跟里民溝通，也會依里民的要求，明天就先把鑿井機撤離。

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