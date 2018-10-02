高雄準公托加溫 近5千家庭月領補助6千

2018-10-02 15:18

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市累積近5千名未滿2歲幼兒家長，每月至少領取托育補助6千元。

高雄市社會局統計截至本月（10月），計有35家托嬰中心及1662名保母簽約加入準公共化托育服務，可提供4659個未滿2歲的幼兒托育名額，將遵照行政院長賴清德「準公共化」政策，持續爭取2至5歲私立托嬰中心加入公托行列。

行政院自今年8月1日起推動未滿2歲兒童托育準公共化服務，第3名以上子女每月再加發1千元，而新制的育兒津貼補助條件放寬，對於育有未滿2歲幼兒自行在家照顧者，取消家長需一方未就業之限制。

新制曾引發反彈，保母們於9月14日集結，抗議對不簽約保母污名化，並痛批政策改變市場機制，儘管如此，高雄市托嬰中心簽約比例79.55%，保母簽約率達60.61%，持續增溫。

社會局長姚雨靜表示，政策啟動以來，9月28日將已申請並審核通過之8月及9月兩個月津貼補助款項，撥入家長指定帳戶，本（10）月起採每月15日、30日分批次撥款，協助更多家庭兼顧育兒與就業。

社會局兒童及少年福利科說，簽約托嬰中心及保母名單可至衛生福利部網站（https://cwisweb.sfaa.gov.tw）查詢，或洽詢社會局官網「少子女化專區」及1999洽詢。