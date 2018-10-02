樹德科大首屆藝管系畢展 推出「好時尚」關注服裝垃圾議題

「好時尚Upcycled Fashion」500多件作品，都是以資源回收再利用素材，設計出包袋類商品。（記者蘇福男攝）

2018-10-02 15:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學藝術管理與藝術經紀系首屆畢展，關注到服裝垃圾對環境造成的衝擊問題，推出「好時尚Upcycled Fashion」500多件作品，即日起在高市集盒Kubic展出。

「好時尚」作品以結合新創時尚及循環經濟為品牌核心，由指導老師黃靜惠、主創劉晏瑜、視覺設計劉珈妤、創意發想傅米琦、執行創作潘儷心、平面攝影潘英富等9位同學企劃發想1年才完成。

黃靜惠表示，「好時尚Upcycled Fashion」也是集盒Kubic的循環二手衣快閃店，利用許多資源回收再利用的素材，設計出包袋類商品，全數商品都是以減輕時尚產業發展後端的環境負擔為初心，把二手衣升級再創造新品為終極目標，嘗試微型創業開端，搭起消費者與弱勢群眾的橋樑，提供商品展售、客製化及手作體驗服務。

消費者在手作體驗區可自行選購布料、配件，現場做出自己專屬的商品，手作過程讓大家能關注二手衣的衝擊，學習選購對環境友善的產品。

藝管系主任丁亦真表示，為響應禁塑政策和全球循環經濟議題，「好時尚Upcycled Fashion」也與大愛縫紉手作坊杉林布包聯名贊助合作，參與多項青年創業及社會企業相關競賽，鏈結高雄在地團體和校內二手衣資源，減少服裝垃圾，讓時尚成為可循環產業永續發展，盈餘也將捐贈社福團體。