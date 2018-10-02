萬里桐海堤崩塌變戰場 選將、屏縣府、墾管處都有話

萬里桐海堤豪雨崩塌至今未修復。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-02 15:17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕8月底西南氣流在恆春半島帶來連日豪雨，造成恆春萬里桐海堤出現崩塌掏空，參選連任的鎮長盧玉棟及參選人縣議員張榮志、律師張怡，當時都各自提出不同看法，今天屏縣府及墾管處等單位到場勘查，再次成為3名參選人選舉舞台，縣府勘查後初步認為屬墾管處範圍，將以災損提報工程會，墾管處則希望縣府及鎮公所依原貌修復。

被戲稱是選舉戰場的萬里桐海堤崩塌，一早的會勘現場熱鬧非凡，包括參選鎮長的張榮志、張怡，參選縣議員的鎮代會主席周志仲、當地鎮代蔡新將及里長方俊尉等人都到場，在各單位展開勘查前，幾名參選人就因為細故唇槍舌戰，選舉煙硝味十足，吸引不少當地居民前往看熱鬧。

恆春鎮長盧玉棟表示，災害發生後便持續緊盯縣府工務處及漁業署等單位，現場也調度消波塊待命預防緊急崩塌時使用，將要求墾管處儘快整修當地海堤，避免掏空現象惡化；張榮志則認為，縣府及公所發生災害時搶救效率不彰，拖了一個多月都沒有整修進度，將持續監督公部門執行進度；律師張怡則發文批評，「目前這樣就是擺爛！」欄杆搖搖欲墜、泥土裸露，再有大雨來只會惡化，現在應先避免惡化，以免到時候要施工更難處理。

屏縣府海洋所初步勘查，認為日前初步會勘認定的漁港用地有誤，當地屬於墾管處範圍內的特別景觀區，將要求盡快做好周邊安全維護工作，會將受災情形提報行政院公共工程委員會，屆時規劃整體修復工程。

墾管處則強調，該處雖屬國家公園範圍，但墾管處只負責據點內的工程修復，這樣的海堤崩塌屬縣府及公所權責，已經同意當地進行災後搶救的原貌恢復，將行文縣府及鎮公所，要求儘快施工恢復海堤原狀，保障居民通行、生活安全。