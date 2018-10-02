北科大洗腎便攜式箱設計 奪德國紅點獎

台北科大學生游瓊怡設計EASY RENTAL，讓家長們出國在機場就能租借嬰兒車，省去行李重量負擔，奪得2018紅點設計獎。（圖由北科大提供）

2018-10-02 15:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北科技大學派出學生投稿今年德國紅點設計獎，有2組團隊分別發揮創意，一組將洗腎患者重達4公斤以上的裝備整合成箱，另一人則構思出在機場租借嬰兒車概念，巧思雙雙拿下今年德國紅點概念獎肯定。

北科大學生團隊鄭庭瑄、林楷力設計出「洗腎輔助產品 Breathing Kidney」，大小宛如登機箱，可幫助洗腎患者便利移動，2人表示，最初發想是因觀察到親人長期洗腎，每次療程都需準備多達4公斤以上的裝備，如血壓計、電毯、酒精噴燈、磅秤以及護理用品、透析用藥水等，十分不便。

鄭、林介紹，新的設計將大大小小裝備用具裝入，還有安全加熱、下拉捲門、行動充電孔等，不只讓療程輔助、數據紀錄更順暢，也盼增加患者出門意願，該產品為概念式構想，獲評審青睞而拿下德國紅點獎設計概念獎。

北科大工設系副教授鄭孟淙表示，Breathing Kidney目前已與多家醫院洽談合作計畫，希望能盡快進行試用評估，即早造福腎臟病患者。

另，北科大學生游瓊怡則察覺，有幼童的父母若要出國，需自備嬰兒車，但不僅有大型行李，回國前還會購買名產等戰利品，導致嬰兒車占據空間、增加行李重量，因此創新「EASY RENTAL」的嬰兒車租借系統，希望在各大城市機場中設計供旅客租借，入境租借、出境歸還，讓家長們使用到嬰兒車，又不占用行李重量，巧思也拿下德國紅點獎設計概念獎肯定。