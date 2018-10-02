印尼強震海嘯 我國12人安全撤離

印尼強震後倒塌的酒店。（法新社）

2018-10-02 14:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼蘇拉威西島上周五發生規模7.5強震，並掀起海嘯，造成至少上千人死亡。根據外交部與僑委會資料，當地有12名我國人，經聯繫均已脫困，安全無虞。

印尼東部蘇拉威西島於當地時間9月28日發生芮氏規模7.5強震，並於巴路市掀起6公尺高海嘯，一度傳出死亡人數增至1200人，印尼官方後澄清死者人數目前為844人，人數持續增加中。

外交部發言人李憲章今天說明災區中的僑胞情形，表示掌握到12名僑民，聯繫後確認均安全無虞。其中有5名是當地工廠台商，海嘯發生第一時間就連同員工撤離到安全處。一組人是從事林木業的許姓台商一行3人，一度受困山區，我駐泗水辦事處規劃派車接送，但3人在車輛抵達前就自行脫困離開。

另一組4人則是到當地進行猛禽類研究的研究員，震後交通癱瘓，4人原先困在巴路機場，30日我駐處人員與4人聯繫上確認安全無虞，駐處也居間協調機場撤離程序，30日即運載我4名國人到南蘇拉威西首都錫江。

駐泗水辦事處處長林鼎翔並於1日下午趕赴巴路機場，會晤機場指揮官後了解，受傷外國人包括美、德、法、泰、越、中國籍等人士，均已送往鄰近Makassar醫治。機場軍方負責救災官員也向我方表示，傷亡名單裡並無我國人。

僑委會今天表示，災害發生後即透過駐印尼代表處僑務組，啟動當地緊急聯繫機制，確認僑民安全無虞，並表達政府關懷及慰問之意。目前巴路市因海嘯對外交通中斷，許多建物受損，機場持續關閉。而據通報，災區當地僑民甚少，僑委陳來旺表示目前當地並未有僑胞傷亡訊息傳出，並已撤離至安全地區，惟有部分僑民之公司或工廠等受損嚴重，特別感謝僑委會的關心。