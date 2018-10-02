今年第2例 30歲男越南染茲卡病毒

一名30多歲男性於越南工作感染茲卡病毒，衛福部建議將越南的茲卡病毒旅遊疫情升至第二級警示。（資料圖）

2018-10-02 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕我國7月份出現今年首例境外移入茲卡病毒感染病例，一名40歲婦人前往菲律賓旅遊遭到感染，所幸已出院且家人未受感染。而衛福部今（2）日公布今年第2例茲卡病毒境外移入個案，北部一名30多歲男性於越南工作感染茲卡病毒，於上個月20日發病，衛福部建議將越南的茲卡病毒旅遊疫情升至第二級警示。

綜合媒體報導，疾管署防疫醫師林詠青說明，病患在6月24日至9月23日期間於越南工作，9月20日出現耳下、後眼窩痛及紅疹症狀，22日紅疹逐漸消退，23日返台，26日就醫，30日確診感染茲卡病毒。目前個案症狀改善，已返回越南工作，同住家人也未出現症狀。

據疾管署統計，自2016年至今有19例境外移入病例，今年累計2例，感染地區以東南亞國家為多，分別為越南5例、泰國4例、菲律賓及馬來西亞各2例，印尼、新加坡、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國佛州邁阿密及安哥拉各1例。

衛福部建議旅遊疫情提升

疾管署疫情中心主任劉定萍說，雖然世界衛生組織（WHO）並未將越南列為本土疫情流行地區，但當地確實有病例出現，因此疾管署建議，提升越南的茲卡病毒旅遊疫情至第二級「警示」（Alert），提醒民眾若認為自己可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員。

疾管署副署長莊人祥補充，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，但孕婦若感染茲卡病毒，可能將導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計畫懷孕婦女勿前往流行地區，若必需前往則應做好防蚊措施。