宗教博物館「2300萬人的幸福學堂」開課 學童收穫滿行囊

2018-10-02 14:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市宗教博物館「2300萬人的幸福學堂」今天舉辦開課典禮，中山國小師生參訪，透過互動遊戲與DIY活動，體驗生命教育課程，中山國小校長王健旺說，感謝王永慶教育基金會補助經費，藉由不同宗教了解到信仰、文化、習俗都是平等、相互包容與尊重。

「2300萬人的幸福學堂」計畫，推動生命教育與多元文化教育，規劃不同的主題安排參觀導覽、校園巡展、DIY等教育活動，受益學生人數已近2萬人，今年邁入第7年，補助北北基、桃園、南投縣市偏遠或都市邊陲地區20所小學校，辦理一日校外教學到館參觀及多元文化校園巡迴展等，今年還新增「幸福小學堂」，提供學校教材、教具等資源，嘉惠更多學童。

「2300萬人的幸福學堂」今天舉行開課典禮，最受小朋友歡迎的主題導覽活動「聖境巡禮遊世界」，從博物館內知名的全球各地不同宗教建築模型，體驗歷史文化的精采轉譯，自然而然地形塑藝術養成。

宗博館長陳國寧到場跟小朋友分享宗博館成立的緣起及歷史，並強調博物館創辦人心道法師要傳遞的愛與和平理念，館方還安排「禪繞畫錫克刀」DIY活動，讓孩童了解宗教代表圖騰的意涵與藝術之美。學童們一邊勞作、一邊發揮藝術創意，對自己的創作都愛不釋手，紛紛拿在手上把玩，相互討論與評論，玩得不亦樂乎。