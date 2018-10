街頭雜技走入劇場 FOCA挖掘「心中魔鬼」

FOCA成員平均26歲,來自各種不同的表演領域,包括特技、雜耍、舞蹈及戲劇。(記者何宗翰攝)

2018-10-02 14:46

〔記者何宗翰/台中報導〕FOCA福爾摩沙馬戲團結合傳統文化、特技表演、街頭文化及劇場藝術,藉由馬戲、戲劇與舞蹈訴說故事,串聯及拼貼不同的表演技巧與劇場元素,用馬戲寫詩;10月3、4日將於台中國家歌劇院演出《心中有魔鬼 / I Have My Demons Have Me》。

團長林智偉表示,自己是台中大里人,10歲時碰上921地震家中半倒,剛好表姊、表妹都念復興劇校,媽媽就送他去「給國家養」,學校8年練就一身好功夫,2011年成立FOCA,成員平均26歲,來自各種不同的表演領域,包括特技、雜耍、舞蹈及戲劇,這是團隊第一次回台中、在國家歌劇院演出。

「特技演員也會害怕!」《心中有魔鬼》是一齣以恐懼為主題的當代馬戲作品,靈感來自馬戲演員自身的恐懼,表演者在舞台上對觀眾袒露最真實的自己,融合台灣及世界各地的民間故事,不同故事中的角色在同一個世界相遇,產生新的對話,顛覆觀眾對於「馬戲」的想像。

來自英國馬戲導演Timothy Lenkiewicz以集體即興的創作方式,邀請3名英國馬戲演員戲演員同台競技,和演員一同挖掘演員內心,除了展現各自擅長的扯鈴、雜耍帽、大環及雜耍棒等馬戲技法外,也以疊羅漢、空翻及雙人對手頂等高難度動作,詮釋人們克服恐懼時不安的情緒。

FOCA創團8年已走訪20個國家、50座城市演出,包括法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節等,2016年曾以台北藝術節作品《一瞬之光How Long is Now?》獲得第15屆台新藝術獎提名。