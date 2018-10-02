花壇紫色麒麟菊花海 隨風擺動浪漫滿點

花壇鄉三春老樹的紫色麒麟菊盛開，長相奇異被遊客暱稱像一支支雞毛撢。（記者湯世名攝）

2018-10-02 14:43

〔記者湯世名／彰化報導〕時序入秋稍有涼意，彰化縣花壇鄉三春老樹約6分地面積的麒麟菊盛開，紫色花海隨著秋風擺動，遊客徜徉花海中如癡如醉，浪漫極了，其色彩與外觀，還有許多遊客一度誤認成是薰衣草，並戲稱像雞毛撢。鄉長李成濟表示，麒麟菊花呈穗狀，花序長達15至30公分，有如山寨版薰衣草，現在賞花正是時候。

花壇鄉公所在永春村三春老樹附近的2.3公頃農地，分別種植彩繪稻田、麒麟菊、向日葵，其中彩繪稻田有4分地，1個月來吸引大批遊客前來攬勝，最近盛開的麒麟菊則有6分地大，遠望一片花海，相當壯觀，這片賞花區也吸引不少遊客、情侶前來拍照。

今天前往賞花的遊客張俊梅說，紫色的麒麟菊隨著秋風搖曳，超級浪漫，遠觀的麒麟菊不僅像是幫小Baby洗奶瓶的奶瓶刷，也像山寨版的薰衣草，風吹舞動真是漂亮。

鄉長李成濟表示，麒麟菊花期約1個月，花呈穗狀，花序排列長達15至30公分，穗上各花毯狀如薊，色紫紅，極能持久，姿色珍奇可愛，長長的花序像極了一支支的雞毛撢，其色彩與外觀也常被民眾誤認為是薰衣草。

他說，鄉公所還在附近種植了1公頃的北海道太陽神向日葵，即將在11月開花，屆時金黃色的向日葵盛開，更是耀眼壯觀，歡迎遊客前來捕捉花海美景。

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花壇鄉三春老樹的紫色麒麟菊盛開，長相奇異被遊客暱稱像雞毛撢，又像奶瓶刷。（記者湯世名攝）

花壇鄉三春老樹的紫色麒麟菊盛開，長相奇異被遊客暱稱像一支支雞毛撢。（記者湯世名攝）

花壇鄉三春老樹的紫色麒麟菊盛開，鄉長李成濟歡迎遊客前來賞花。（記者湯世名攝）

花壇鄉三春老樹的紫色麒麟菊盛開，周邊還有裝置藝術，鄉長李成濟（右）歡迎遊客前來賞花。（記者湯世名攝）