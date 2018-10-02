醫病》沈默殺手「腦血管瘤」 突發劇烈頭痛是警訊

沈先生術後復原狀況良好。（記者詹士弘翻攝）

2018-10-02 14:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕平日健康狀況良好的沈先生，今年7月凌晨4點多因劇烈頭痛而驚醒，送台大雲林分院急救，經腦部電腦斷層檢查發現瀰漫性蜘蛛膜下腔出血，手術治療後已回工作崗位，生活自理無虞，但這樣幸運兒只佔類似病患的1/3，其餘2/3恐成植物人或失去生命。

台大雲林分院神經外科醫師周聖哲表示，大約有5%的民眾有腦動脈瘤，平時幾乎不會有症狀，通常得等到血管破裂出血，引起劇烈頭痛或意識改變才會被發現，但因腦脈瘤破裂時常伴隨大量出血、腦壓升高，經治療仍有1/3以上的病患在最後失去生命，1/3病患成為植物人或重殘需終身照顧，剩下1/3才有可能清醒出院，但仍有可能伴隨輕微殘疾。

周聖哲說，疑似腦動脈破裂可能有幾個徵兆，包括突發劇烈性頭痛、癲癇發作、頸部僵硬、突發性眼皮下垂、嚴重噁心、嘔吐、意識喪失、突發性視力模糊；由於有些症狀會讓病患誤以為是眼睛出問題，看錯診而延誤就醫，周聖哲特別提醒，如發現「突發性」及症狀「非常嚴重」，是腦血管瘤破裂的機率就相對較高。

周聖哲表示，破裂的動脈瘤處理上極為棘手，需有經驗的專科團隊相互搭配才能讓病患獲得最好的照顧及恢復，其治療有3大關卡，分別是再出血、血管痙攣及水腦，目前開刀的方式有開顱顯微手術或經動脈栓塞治療，面對血管痙攣，目前無標準治療指引，只有在破裂當下使用預防性藥物，但仍有2.8%患者可能死亡，最後的水腦症則需引流管治療。