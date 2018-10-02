大肚用地荒廢22年 中市府要蓋幼兒園、運動設施

2018-10-02 14:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在大肚頂街里大德一街、大明四街有一塊面積達2.5公頃的文中2用地，閒置達22年，市府活化空間，將撥出約0.46公頃規劃新建幼兒園，預計今年11月底動工，其餘2公頃的用地，將建設溜冰場、槌球場、還有極限運動等運動設施，還要強化綠美化空間，要打造老少共融式公園。

大肚的文中2用地已荒廢22年，而位在活動中心的大肚幼兒園頂街分班，上課常常跟老人活動一起，因此小朋友時常在上課時會聽到老人家唱卡拉ok，甚至小朋友一聽到歌聲，就知道哪一位老人在唱歌，該幼兒園必需另覓上課空間，否則不利小朋友學習，而在市議員陳世凱、吳瓊華及里長等人的爭取下，市府決定活化空間，規劃幼兒園的園址及具有運動設施的公園。

市長林佳龍今日在教育局長彭富源、大肚區長陳嘉榮、大肚區頂街里長陳武徹等人陪同下，前往視察文中2用地此並聽取簡報，市議員吳瓊華、陳世凱等人都到場關心。

大肚區文中2用地面積達2.5公頃，其中約0.46公頃規劃新建幼兒園，為一層樓建築物，設置1間行政辦公室、1間圖書室、1間多功能教室及6間室內活動室，戶外設置戶外遊具區、沙坑區等簡易體育設施，預計今年11月底動工，109學年大肚幼兒園頂街分班就可遷入，將收托180名學童。

其他2公頃的用地則展開綠美化，總經費738萬，將建設溜冰場、槌球場、還有極限運動等運動設施。

市長林佳龍表示，為滿足當地幼兒園及民眾運動需求，市府特別規劃規劃幼兒園、簡易體育設施及運動場地，總經費近4000萬元。

而新建幼兒園需3181萬元預算，其中1千萬是市議員陳世凱向中油爭取的補助，對此，市長林佳龍表示感謝。

此外 ，市府也向教育部體育署前瞻計畫申請補助款384萬元，市府自籌約354萬元，投入總經費738萬元，在文中2用地設置溜冰場、槌球場及綠地。

市議員吳瓊華表示，很高興文中2預定地將要動工，讓大肚幼兒園頂街分班有好的環境可以上課。

市議員陳世凱則建議市府於文中2預定地增建平面式運動中心,將可造福更多民眾，使大肚在地民眾有多的空間可以從事更多運動，也可以大幅縮短城鄉差距。

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