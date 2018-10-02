高市產業用地超過1200公頃 再來幾國際大廠都沒問題

和發產業園區。（高市府提供）

2018-10-02 13:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕華邦電投資高雄3350億興建12吋晶圓廠，將於明天（3日）動土，使得路竹科學園區趨近飽和，對此，高雄市代理市長許立明強調，市府近10年來主動報編或儲備各類型產業用地，超過1200公頃，加上高雄擁有捷運、高鐵、海空雙港和大學城的絕佳條件，「再來幾個國際大廠都沒有問題」!

華邦電進駐後，路科僅餘6公頃土地可供租用，為持續吸引高科技廠商，科學園區的擴編勢在必行。

高市府除了與科技部合作，在路科旁增加將近40公頃產業用地外，並與科技部合作增設橋頭科學園區，初估可釋出203公頃高科技產業用地，後續將採「新市鎮開發」與「園區籌設」雙軌併行，招商引資零時差同步展開。

高雄市經發局指出，過去10年間，鑑於高雄的產業用地已趨飽和，無論是既有廠商想擴廠或新廠進駐，均面臨缺地問題，市府於是主動開闢和發產業園區、報編仁武產業園區，並爭取科技部籌設橋頭科學園區、積極開發南星計畫區與亞洲新灣區等土地，以因應各類型產業用地需求。

高雄市經發局長李怡德說，和發產業園區是全國首件依「產業創新條例」，由政府報編的產業園區，採興建與招商同步，目前已有52家廠商登記進駐，佔可出售面積60%，近來蘋果供應鏈台郡科技更加碼投資發展5G毫米波，未來預估年總產值可達400億元，創造1萬個就業機會。

李怡德強調，高市府目前也啟動仁武產業園區報編作業，面積約48公頃，將引進智慧機械，並打造航太產業供應鏈，同時收納周邊未登記工廠，目前正進行環評審查作業，預估投資金額213億元，可創造6300個就業機會。

許立明表示，市府認為要翻轉高雄，必須從調整產業結構著手，在既有金屬、石化等基礎產業外，一定要讓高科技的製造業或軟體應用，如AI、AR、VR等新興產業能進來高雄，伴隨帶來金融、保險、物聯網等生產者服務業，創造的就業機會也才會更加多元。

高市府評估，北高雄的科技廊帶已然成形，楠梓加工區已是全球最大的半導體封裝測試產業聚落，旁邊已遷廠的的中油高雄煉油廠土地，未來則將成為研發關鍵零件與材料的新材料研發專區。

高市府表示，高雄捷運紅線不久後，將從楠梓延伸到路竹科學園區，包括華邦電、默克化學、群創光電、日商東喜璐等既有科技大廠，及位居此廊帶核心位置的橋頭科學園區，勢將產生磁吸效應，帶動半導體上中下游產業群聚。