爭取何厝庄福德祠建物合法化 主委向林佳龍陳情

何厝庄福德祠主委何進昌（前排右一）向台中市長林佳龍（前排右二）遞交陳情書，爭取福德祠建物合法化。（記者張菁雅攝）

2018-10-02 13:43

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區何厝庄福德祠有近百年歷史，座落在第4期市地重劃區抵費地，並向市府承租土地，因屬於住宅用地，建物無法合法化。何厝庄福德祠管委會主委何進昌今日向台中市長林佳龍陳情，希望變更為寺廟用地，讓建物合法化，部分空間則作為活動中心。林佳龍當場承諾，市府一定會協助維護福德祠土地使用權益。

何厝庄福德祠是當地9個里的信仰中心，土地位在第4期市地重劃區抵費地，市府先前依法標售，得標人要求拆廟，信徒因此成立自救會，發起搶救行動。市府出面協調後，得標人無條件解除契約，將土地返還市府，並由福德祠向市府承租土地。

但何厝庄福德祠問題仍未解決，何進昌今天帶著2000多人的連署書，在市議員張立傑陪同下，向林佳龍陳情。何進昌表示，該廟地面積126坪，每月租金2萬多元，管委會希望能承購廟地，但金額高達2600餘萬元，因景氣差，香油錢大幅減少，實在無力負擔。

林佳龍表示，何厝庄福德祠已搶救成功，市府會好好研議相關建議，兼顧法理情，事緩則圓，希望分階段爭取時間妥適解決，讓事情圓滿。

地政局長張治祥則指出，因建築物未合法，市府希望何厝庄福德祠設法集資購買土地，讓建築合法化，否則即使變更為寺廟專用區，福德祠也無法成為公共建物，無法直接取得土地所有權。