第39屆華宗盃排球賽13日登場 334隊5200人參賽

第39屆華宗盃排球錦標賽13日在學甲登場，334隊5200人參賽，今年參賽規模盛大，已經贏過全國5大排球賽的永信盃比賽，歡迎民眾踴躍觀賽。（記者王涵平攝）

2018-10-02 13:38

〔記者王涵平／台南報導〕第39屆華宗盃排球錦標賽13日在學甲登場，334隊5200人參賽，今年參賽規模盛大，已經贏過全國5大排球賽的永信盃比賽，歡迎民眾踴躍觀賽。

107年全國第39屆華宗盃排球錦標賽賽前記者會今在學甲區綜合體育館舉行，南市副市長張紹源、教育局副局長陳献明及市議員謝財旺、蔡秋蘭及蔡蘇秋金等人出席。

大灣社區車鼓陣、學甲幼兒園小朋友「海草舞」為記者會揭開序幕，張紹源表示，歷史悠久的華宗盃排球賽，競賽成績已列為高中、國中甲組球隊參加莒光盃資格，未來可以移師台南市區舉辦，而且辦得更盛大。

學甲區長邱志榮說，為紀念故省議員陳華宗守正不阿的辦事精神，以及對於地方的貢獻，為了紀念他，在學甲區有「華宗橋」、「華宗路」、「華宗公園」，並且舉辦華宗盃排球錦標賽，每年報名人數逐漸增加，今年是陳華宗逝世50週年，在地慈濟宮特別贊助全國徵詩比賽成果展以紀念陳華宗先生逝世50週年。

陳献明說，賽事將於10月13日至16日分別在學甲國中排球館、學甲國中風雨球場、學甲區綜合體育館、東陽國小學生活動中心、學甲國小體育館及曾文農工風雨球場等6個場地同時進行，歡迎大家為所有選手加油打氣。