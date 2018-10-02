百年州廳古蹟換國旗裝 成打卡熱點

新竹市府延續傳統，今天起將百年州廳古蹟換上國旗裝，吸引不少民眾打卡、拍照。（記者王駿杰攝）

2018-10-02 13:30

〔記者王駿杰／新竹報導〕雙十國慶日開始倒數！新竹市府延續傳統，今天起將百年州廳古蹟換上國旗裝，吸引不少民眾打卡、拍照，成為舊稱區新地標，市府也預告，10月8日起，將於市區中正路、中華路等地段打造國旗海街景。

市府新聞科長賴枚婷指出，今天上午新竹州廳展開「換裝」工程，於正門左右兩側立面牆懸掛起兩幅高960公分、寬415公分的巨型長版國旗，青天白日滿地紅醒目且壯觀，讓民眾停下腳步，其中更有來自法國、加拿大、南非等多位外籍朋友爭相合影留念。

市長林智堅指出，市府結合州廳建築立面的特性，將國旗以站立方式放置，彰顯莊嚴性及團結性，過去3年市府都以此方式迎接雙十國慶日，獲得民眾熱烈迴響，今年更將在街道上打造62面長144公分、寬96公分的國旗海，將國旗裝置在路燈桿上。

來自南非的Marisa Bodenstein是英文老師，她說，竹市近四年的蛻變令她最有感，她認為，市府投入城市改造，讓環境融入美學，也增加許多兒童遊樂設施，「讓新竹市就像家一樣」。

一樣來自南非的Ilan van Wyk定居竹市已經8年，她說，竹市有許多令人驚豔的公園，讓整座城市彷彿披上一層幸福外衣。