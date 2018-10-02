痛痛飛走吧！中華郵政為幫助燒傷顏損孩童 推公益募款活動

2018-10-02 13:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司再與陽光基金會合作，舉辦「幫助燒傷顏損孩子，痛痛飛走吧」公益捐款活動，今日至今年底活動期間只要捐款，滿額中華郵政就會提供相關禮品。中華郵政副總經理吳元仁表示，郵政除提供民眾貼心、安全、即時、便利服務外，百年企業更有濃厚社會責任，幫助弱勢一直是中華郵政核心精神，將邀民眾共同扶持陽光孩子身、心理重建；或許我們無法替代他們身上的痛，但一點付出都是陪伴孩子長大的能量，能讓小陽光痛痛飛走了，勇敢長大迎向陽光的未來。。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，陽光基金會每年服務逾500位燒傷、顏損孩童，每年經費約需1800萬元，這麼大筆費用需要社會大眾源源不絕的挹注。今年是第3年與中華郵政合作推公益活動，中華郵政結合卡友幫助需要幫助孩子，不僅帶動社會公益風氣，也展現很棒的企業社會責任。這次活動的形象大使藝人鍾欣凌表示，自己已經捐了「五、六位數」，希望能拋磚引玉，邀大家響應。

另外，陽光基金會近年也積極推動臉部平權，讓以貌取人社會風氣減到最低，使這些燒傷顏損孩子，不會因為無心的話甚至異樣眼光影響，能很自在回到社會上生活。

中華郵政表示，民眾於活動期間填寫「幫助燒傷顏損孩子，痛痛飛走吧」中華郵政專用捐款單，或使用「郵政VISA金融卡」捐款，並傳真給財團法人陽光社會福利基金會，捐款滿600元者，送萬用纖維擦拭布1份；捐款滿1500元者，送休閒保溫袋及全家禮物卡200元各1份。前100名捐款滿600元以上，中華郵政還會贈送「看見台灣郵票小全張」，含護票卡及首日封各1份。