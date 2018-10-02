梨山有溫泉！地方希望政府能開發「高山溫泉」吸客

梨山地區的大甲溪谷出現疑似溫泉，致溪水呈現白濁顏色。（記者歐素美翻攝）

2018-10-02 13:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梨山地區有溫泉！梨山泰雅族居民表示，從小就知梨山附近有溫泉，日前經朋友帶領，果然在台七甲線3公里處附近大甲溪谷中發現白濁的溫泉水；和平區代表會副主席羅進玉希望政府相關單位能在不破壞水土保持的情況下開發梨山高山溫泉，以吸引遊客上梨山遊玩，並增加居民收入；參山國家風景管理處表示，高山溫泉具有吸客效果，將進一步了解。

鄭姓梨山居民日前在朋友帶領下，至德基水庫上游流域探查溫泉，他表示，很早就聽說當地有溫泉，不料，走著走著還真的發現溫泉區，可惜部分地區被土石掩埋。

鄭姓民眾表示，溫泉的地點位在台七甲線3公里處的大甲溪谷。他小時候就曾聽泰雅族人表示，梨山有溫泉，只是溪水上漲，溫泉就會被覆蓋不見，沒想到活到58歲，終於發現該溫泉，朋友則說經常在該溪中泡溫泉，只是之前山壁崩塌，部分溫泉區被土石覆蓋。他表示，如果該處溫泉可以開發，讓台灣人知道「梨山也有溫泉區」，一定能帶動梨山的觀光發展。

和平區代表會副主席羅進玉表示，溫泉為全民共有，希望在不破壞水土保持的情況下開發使用，以增加梨山景點或觀光資源，讓民眾可以上梨山享受高山溫泉，同時增加梨山居民收益。

參山國家風景管理處副處長廖錫標表示，溫泉產業具有吸客效果，但溫泉開發並不容易，將了解溫泉的地點及概況後，才能進一步研議。