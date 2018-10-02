老流鶯為錢運毒 盼柯P設性專區

日日春協會今早在台北市政府前召開記者會，要求北市府將性交易合法化。（記者楊心慧攝）

2018-10-02 13:30

〔記者楊心慧／台北報導〕「柯市長落實性交易合法化，具體政策拿出來！」長期爭取娼妓權益的日日春協會，今早在台北市政府前召開記者會，要求北市府將性交易合法化。日日春協會理事長鄭村棋表示，《社會秩序維護法》修正授權各縣市政府可設立「性工作專區」，但柯文哲卻不願落實，讓這些流鶯為了賺錢，只能挺而走險運毒，今再度要求柯盡快落實性交易合法，否則柯選舉到哪就跟到哪。

2015年8名婦女以10萬元的代價當運毒車手，最後被判刑8到15年不等的刑期，這些婦女多半是先後在台北市工作的流鶯，上個月中數名流鶯收到最高法院定讞判決書，即將入監服刑，她們今也來到記者會現場，盼柯文哲能夠落實性交易合法，並交給市府官員陳情書。

北市府則派秘書處專員陳其宗接陳情信，並承諾會把信轉交給柯文哲，但對此無具體回應。

因運毒被判刑的中高齡流鶯阿芬，中年生小孩而中風，後來離婚自己帶3名小孩，因中風會造成手抖，行動、說話緩慢，只好進入性產業，阿芬也到現場哽咽說，很後悔運毒，但當時為了錢實在逼不得已、走投無路，自己已無法改變命運，但希望能替其他性工作者爭取權益。

62歲的小玉早年家中失火延燒影響到鄰居，必須負擔300萬元的民事賠償，她本來就是單親媽媽，除了賠錢還得養家糊口，在不得已的狀況下轉作流鶯。小玉哭著說，為了賺錢只好賣淫，但也因此被人指指點點，被嘲諷是「站壁的」，後來因職業的關係，無法向銀行借貸，只好向地下錢莊借錢，但利滾利之下，債務越來越多，最後才走上運毒的路，「我做錯了什麼？我錯在我沒有錢」。

日日春協會表示，希望柯文哲落實性交易合法化，拿出具體政策規劃，也盼其他4位市長參選人姚文智、丁守中、李錫錕、吳萼洋等人也正視性交易長年非法地下化的問題，對此表態，並提出相關政策。

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