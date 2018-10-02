第二期工程經費缺958萬元，桃園「寶貝家園」已停工4個月，工地周圍雜草叢生。（記者鄭淑婷攝）

2018-10-02 13:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］希望寶貝長大能有地方去，「桃園寶貝潛能發展中心」選在桃園市八德區茄苳路興建「寶貝家園」，目前主結構已經完成60%，由於第二期工程款未順利募得，工程從今年5月停工至今，工地周邊已雜草叢生，家長憂心說，孩子長大後沒地方可去，待在家中又缺少專業協助，行為退化得很快，希望「寶貝家園」能趕緊復工。

18歲、有重度智能障礙的「阿登」，是寶貝中心第一屆畢業生，他今年從桃園啟智學校畢業，就面臨沒有地方可安置的困境，阿登的媽媽為了有時間照顧孩子，只能打零工賺錢，她說，阿登的穩定性很好但無法到職場工作，寶貝家園成立後可藉由老師的輔導培養一技之長、工作機會，等到她年老了，阿登也可以照顧自己。

長期關注寶貝中心的志倢科技董事長曾國強，得知中心困境後以母親林麗珠的名義，捐出100萬元認捐一間教室，並引《詩經》〈凱風〉中的「凱風自南，吹彼棘心」，將教室取名為「凱風」，代表母親對孩子的愛。

曾國強說，母親在10年前過世，她生前擔任慈濟志工，過世時捐出器官助人延續生命，他希望在有能力的時候，以母親的名義捐款、延續她的善心，也希望拋磚引玉、號召更多人一起來幫忙，原本想引詩經原篇章的「爰有寒泉，在浚之下」，取名為「寒泉」教室，在中心提議下改用「凱風」，之後他會持續捐助，第二間教室再以「寒泉」命名，可與「凱風」相呼應。

寶貝中心主任陳美谷表示，「寶貝家園」總經費為6980萬元，第一期2000萬元順利募得，第二期2400萬元扣除已募得的及志倢科技捐助的100萬元，目前還欠958萬元，工程也因此於今年5月暫時停工，看到周圍的草都長高了，心裡真的很焦急，除了尋求各界協助，也持續發起「百元愛心磚」募款，期盼社會大眾加入每人每月100元計劃，一起幫寶貝家園復工，郵政劃撥：19907568，戶名：寶貝潛能發展中心，請註明「百元愛心磚」。

陳美谷說，寶貝中心是日托早療機構，受限空間，目前只能服務0到6歲身心障礙幼童，但孩子畢業後念完高中，幾乎都無處可去，教養機構多已額滿，孩子只能待在家中，過去的訓練可能因此退化，為了讓大寶貝有地方去，才催生「寶貝家園」。

陳美谷說，「寶貝家園」可提供92名大、小寶貝早療及培訓、工作，未來1樓有超商、廚房，2樓有親子餐廳，外觀打造為地中海風，希望成為桃園市的新景點，讓大寶貝有工作機會，減輕家庭的照顧負擔。