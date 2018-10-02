澎湖航空站噪音補助 首度改現金發放出亂象

澎湖航空站噪音補助，今年首度改為現金發放。（記者劉禹慶攝）

2018-10-02 13:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年正名的澎湖航空站，對於鄰近村里民眾噪音補助也有新辦法，首度改為現金發放，不同於以往隔音設備補助，由於第一年實施，難免出現亂象，預估可能要3年才能恢復正常，但民眾不用擔心，權益不會因此受到影響。

由於飛機起降會產生巨大聲響，澎湖航空站依照測得噪音分貝數，分為2級、3級區，其中2級區為3村里，分別是馬公市興仁里、湖西鄉成功村、紅羅村；3級區則有5村里，包括馬公市烏崁里、湖西鄉城北村、西溪村、太武村及隘門村，以往都是補助噪音設備，3級區最多35萬元、2級區30萬元，1戶只能以申請1次為限。

噪音防治設施補助自2001年起實施，經費來源是航空站向航空公司徵收噪音費，每年約有2000萬元，今年首度實施現金發放，3級區每戶10500元、2級區每戶9000元，預估有2000戶受惠，但因第一年實施，只能依照門牌樹造冊，卻又出現戶政資料與實際情況不符的情形，導致申請亂象叢生。

以烏崁里為例，戶政事務所提供400多戶門牌資料，但里長實際發放物資，認為不到300戶，自6月開放申請至9月底截止，僅有250戶提出申請，疑與空屋未申請撤牌有關，但也有民眾不諳新規定，未來得及申請；澎湖航空站表示，今年來不及申請民眾權益不會受損，補助款將會先行保留不會繳庫，明年會一併發放，民眾可以放心。