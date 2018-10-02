再推阿里山、日月潭、溪頭交通聯票 搭高鐵出遊1900元有找

高鐵這次推日月潭等3條交通聯票，讓民眾以優惠價格輕鬆出遊。（圖：高鐵公司提供）

2018-10-02 13:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司即日起至今年底，以高鐵車票65折優惠，搭配台灣好行－日月潭線、阿里山A線、溪頭線等3條人氣路線，推出高鐵交通聯票。民眾從台北出發，3條路線來回交通費用1900元有找，可以輕鬆規劃旅遊行程。

台灣高鐵公司表示，3條熱門交通聯票路線，均包含高鐵標準車廂來回車票65折，及台灣好行來回優惠票價。以台北出發為例，日月潭線交通聯票，每人只要1330元，還加贈日月潭環湖船票1張；阿里山A線只要1892元、溪頭線則是1230元。另外，「台灣高鐵臉書粉絲專頁」特別舉辦臉書抽獎活動，民眾只要於指定貼文按讚並分享「高鐵交通聯票」優惠訊息，就有機會抽中3條路線體驗行程，以及100杯City Café。

旅客若要購買高鐵交通聯票，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，同時進行高鐵訂位，訂單成立後2個小時內到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。高鐵公司表示，目前「高鐵交通聯票」遍及全台，共有11大類旅遊路線，並與各地捷運、台灣好行合作，提供高鐵標準車廂來回車票優惠；並整合高鐵與在地交通接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，提供多樣化選擇。