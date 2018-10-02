台灣交響樂團來雲林 7日晚間頌讚國慶

雲林縣政府、台灣交響樂團7日將於斗六人文公園舉辦2018「國慶頌讚-NTSO國慶音樂會」。（記者林國賢攝）

2018-10-02 13:04

〔記者林國賢／雲林報導］雲林縣政府、台灣交響樂團7日晚上7點30分於斗六人文公園舉辦2018「國慶頌讚-NTSO國慶音樂會」，雲林縣長李進勇、國台交團長劉玄詠邀請民眾共度充滿音樂氣息的週日夜晚。

李進勇表示，國台交是台灣歷史最悠久的交響樂團，2015年前12月在斗六舉辦的天空音樂會獲得鄉親一致的好評與熱烈迴響，時隔3年再度到雲林演出，將表演4首經典曲目，歡迎縣民們週日晚間7時30分到人文公園共享音樂之夜。

劉玄詠表示，本次到雲林的的演出曲目以台灣為主題，無論是「台灣舞曲」或是「台灣音畫」都是以台灣音樂為素材，把民眾琅琅上口的民間樂曲經過作曲家的改編，帶進音樂演奏殿堂。

音樂會邀請小提琴演奏家兼指揮家林天吉擔綱指揮，將與國台交共同帶來法國作曲家聖桑的「前奏與隨想輪旋曲」、西班牙作曲家薩拉沙泰的「卡門幻想曲」，4首不同風格的曲目結合多媒體播放登場，精采可期。

「國慶頌讚—NTSO國慶音樂會」免票自由入場方式，詳細資訊請洽雲林縣政府文化處網站或國立臺灣交響樂團網站。