全球首創！在80年歷史的老煙囪內放天燈

在老煙囪內放天燈，提供遊客新體驗。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-02 12:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕放天燈不用再跑到北部的平溪，在台南的十鼓文創園區就能體驗！

由工業遺產變身的十鼓文創園區，活化80年歷史的糖廠老煙囪，在裡頭施放幸福天燈，巧妙設計下，不會飛到外面，可重複使用，相當環保，傳統建築內提供了浪漫新體驗，號稱全球首創。

歷史超過1世紀的仁德糖廠，因時代變遷，2003年停工，後來十鼓擊樂團進駐，全力保留原建物樣貌，改造成文創園區，觀光客絡繹不絕，躍為人氣景點。

團長謝十表示，新推出的幸福天燈，就在煙囪裡施放，內部建材是傳統的耐火磚，燃料經過特殊計算，也不會飛出去，沒有污染的問題，兼顧環保與生態。

謝十強調，煙囪過去是燃燒蔗渣，由於內部要保持乾燥，才得以延續壽命，施放天燈，正為了這項美麗的傳統，在對的地方，找到新的方向。

糖廠煙囪建造於1938年，高度67公尺，將近23層樓，由於頗具歷史，頂端出口嚴重風化，加上遭受雷擊，1991年打除毀損部分，更換建築方式，以鋼筋混凝土重新處理。

幸福天燈今起正式營運，由於煙囪內徑5米，可同時施放4盞；園區還設計了參禮、過平安橋、擊鼓祈福、書寫心願…等流程，讓民眾有不同的體驗。