泰雅運動會將於5日在台中市和平區登場！

2018-10-02 12:46

〔記者歐素美／台中報導〕第七屆全國泰雅族運動會將於10月5日，在和平區松鶴部落和平運動公園登場！兩天賽程包含泰雅族傳統技藝競賽與運動賽事，預計將吸引約2000名泰雅族人參加，除透過運動會凝聚泰雅族人情感，同時也加強一般民眾對泰雅族文化的了解。

全國泰雅運動會，分成田徑賽事及傳統競技2大主軸，除了主場地松鶴部落和平區運動公園，另在豐原體育場有田徑比賽，台中市實驗教育複合式園區有桌球比賽，后里球場有慢速壘球，梅子戰鬥訓練中心則有柔道比賽，其中，傳統競技項目包括鋸木、舞蹈、射箭、摔角、拔河等，主要皆在和平運動公園舉行，以展現原住民傳統文化精神。

參與競賽人員，以宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、新北市烏來區、桃園市復興區、新竹縣尖石鄉、五峰鄉、苗栗縣泰安鄉、南投縣仁愛鄉及台中市和平區等9大泰雅族部落為主。

台中市政府副秘書長郭坤明表示，台中市為多元的城市，希望各落族人到台中市比賽之餘，也能就近至谷關溫泉等景點遊玩放鬆，更不能錯過將於11月3日登場的2018台中世界花卉博覽會，其中的「原生秘境」展覽館，即融合全台16族原住民意象，是台中市獨有的設計，千萬不要錯過。

和平區長林建堂說，全國泰雅族運動會意義重大，和平區居民以最歡喜的心情來迎接遠道而來的泰雅族人，期待每位運動員都有非常好的成績，並藉卷傳遞泰雅族文化。