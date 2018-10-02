機車駕照被吊 將不得用汽車駕照騎輕型機車

2018-10-02 12:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾只要持有汽車駕駛執照，在「道路交通安全規則」的規定中，就具備騎乘輕型機車資格，不過該規定其實是有但書，就是有機車駕照被吊扣、吊銷時，就不得再使用汽車駕照騎輕型機車，不過許多民眾單看道安規則無法發現；因此，交通部今日預告修正道安規則第61條，寫明「機車駕駛執照於吊扣期間或經吊銷後，不得持汽車駕駛執照駕駛輕型機車。 」

今年台中有位民眾騎輕型機車，因紅燈右轉被當場舉發，後來卻又收到一張同樣罰單，向主管機關申訴進行申訴後，卻被多開一張6000元的無照駕駛罰單，原來是該民眾機車駕照已遭吊扣（銷）；當時就有立法委員質疑道安規則未將規範載明，需要再做研擬修正。高雄市政府交通局也曾發函詢問交通部，民眾輕型機車駕照遭註銷未重新考領，但是否在限制報考期限過後，就可使用汽車駕照騎乘輕型機車。

交通部表示，依據道路交通管理處罰條例第22條、68條規定，機車駕照遭吊扣（銷）後，騎乘輕型機車資格同時受到吊扣（銷）處分，不因擁有汽車駕照而解除；限考期過後未再考領駕照，其駕照仍屬註銷狀態，當然也不能使用汽車駕照騎乘輕型機車。但為不讓民眾單看道安規則，就認為機車駕照被吊銷，仍可持汽車駕駛騎輕型機車，交通部今日預告修正道安規則，將規定定義清楚。

這次道安規則預告修正，還刪除民眾申請國際駕照簽證業務，需填寫書表規定，交通部表示，第三代公路監理資訊系統上線後，已可透過電腦鍵入資料完成簽證記事作業，不須再填書表作業。另外，這次也將刪除現役軍人不得考領職業駕駛執照規定，交通部表示，有職業駕照並不等同為實際從事該職業，且公教人員無考領職業駕駛執照限制，應該無需單獨限制現役軍人不得考領職業駕照，所以這次預告修正時，將一併刪除現役軍人不得考領職業駕照規定。

民眾考汽車駕照時，依照道安規則63條規定，需檢附6個月內照片，但可選黑白或彩色，交通部表示，參照內政部國民身分證及戶口名簿製發相片影像檔建置管理辦法，針對駕照所使用照片，修正為可使用最近2年內所攝正面半身彩色相片。

另外，考量駕照是民眾依法取得，也應有放棄或選擇改領較低等駕照權利，這次預告修正也增訂76-1條規定，汽車駕駛人因身心障礙、身體機能退化或其他個人因素，可申請註銷駕照或改領較低等級駕照；但受吊扣駕駛執照處分，需於吊扣期滿後才能申請。