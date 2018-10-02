歡呼兒公益童樂會6日登場 尚有300座位等待響應

新竹縣歡呼兒協會本週六（6日）下午2點半到4點半將在新竹縣政府大禮堂，舉辦關懷歡呼兒親子童樂會，售票所得將全數用來幫助經濟弱勢的歡呼兒家庭，分攤沈重的照顧費用！ （記者廖雪茹攝）

2018-10-02 12:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣歡呼兒協會本週六（6日）下午2點半到4點半將在新竹縣政府大禮堂，舉辦關懷歡呼兒親子童樂會 ，每人入場收費100元，所得將全數用來幫助經濟弱勢的歡呼兒家庭，分攤沈重的照顧費用，目前尚有約300個座位，期待大小朋友踴躍參與這場公益盛會！

歡呼兒協會表示，「歡呼兒」是一群因為氣管切開手術，而需要長期依賴呼吸器維生的孩子，因為對他們而言，能夠呼吸是件值得歡欣鼓舞的事，因此以歡呼兒來稱呼，也希望大家能給這群生命小鬥士多一點鼓勵的歡呼。

照顧歡呼兒很辛苦，但許多歡呼兒的家庭經濟不佳，協會努力募款來幫助他們，並在每年歲末舉辦公益音樂會，邀請社會大眾一起來關心。

這場親子童樂會，有小朋友最愛的果凍姊姊、焦糖哥哥、雷夢哥哥一起在台上帶動跳；能量牆創意牆面彩繪，在掌上塗鴉印在畫布，彷彿跟每個歡呼兒GIVE ME FIVE，感受大家滿滿的祝福能量。

歡呼兒也會帶來驚喜演出，還有米奇米妮可愛人偶大會師一起互動拍照，持入場券還能獲得主題紀念照一張！此外，現場也會有多項由歡呼兒集體創作的義賣商品，像是背袋、T shirt、環保隨身罐、L型透明夾、文具袋、2019桌曆等，歡迎民眾發揮愛心共襄盛舉。