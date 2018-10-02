南方共筆 看見不同世代的台南風土

2018-10-02 12:34

〔記者劉婉君／台南報導〕台南是台灣最早發展的都市，留有豐富的文獻與文物資料，國立台灣歷史博物館推出「南方共筆：輩出承啟的台南風土描繪」特展，讓民眾跟著不同世代的人文觀察，看見台南的風土。

「南方共筆」由國立台灣歷史博物館與日本國立民族學博物館、台南市文史協會、台南市政府文化局合作，匯集台史博近年的台南研究成果，以及日本民博館藏、曾於台南任職的日籍地理教師內田勣，於1930年代記錄的照片與檔案，還有大批首度亮相的戰後台南市文史協會會員手稿、筆記、照片、作品等，呈現從荷蘭、清朝、日治時期的外國人，到在地知識分子對台南的觀察。

特展今天在金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團的歌聲下揭幕，展出至明年的4月14日。

館長林崇熙表示，台史博向來致力於台南研究的推動，開館以來長期透過文物捐贈、地方文獻與史料蒐集整理、展覽交流合作等，蒐藏在地的個人生命史、家族史與庶民故事，近期更建置「台南文史研究資料庫」與「台南新報資料庫」，結合地理定位、詞頻分析等數位人文技術，呈現台南不同時間與空間的面貌。

展覽由「流動的台南」、「初見台南第一眼」、「在台日人的台南研究」、「台南人的台南研究」、「百花齊放的台南達人們」五大主題串連，從荷西時期殖民者、傳教士到漢人對台南的風土描繪談起，有來自世界各地外國人記錄的台南印象。

日治時代初期為促進觀光塑造台南古都形象，1930年代，內田勣（時任職台南第一中學校，今台南二中）開始記錄、觀察鄉土台南，同時也出現許多本地研究者從鄉土、民俗等視角開啟台南研究。

戰後，台南市、縣文獻委員會成立，1958年，戰後首個登記立案的文史社團「台南市文史協會」成立，不僅標誌著文史研究從單打獨鬥走向團體協作社群的新時代意義，更呈顯出台南人對於在地的鄉土想像。1990年代後，更多台南達人們開始從不同層面訴說他們心目中的台南故事。