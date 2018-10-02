嘉義縣工商策進會108年度經費 嘉縣議會聯審刪250萬元

2018-10-02 11:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議會今天進行嘉義縣108年度總預算案聯席審查，對於嘉義縣府經濟發展處編列補助嘉義縣工商發展投資策進會895萬元，多位議員認為從未看過工策會開支明細，也不知到底有何成果，要求刪減預算並請工策會總幹事林良懋說明，討論後決議刪減250萬元剩餘645萬元，並請林良懋於二、三讀會到會場報告說明。

嘉義縣府經發處長林學堅今天說明經發處108年度預算，其中補助嘉義縣工商發展投資策進會推行改善投資意願環境895萬元預算；縣議員詹琬蓁指出，工商發展投資策進會是否是明文規定一定要設立，是否有存在必要性，並指擔任本屆議員期間從沒看過明細支出，補助895萬元較過去增加，要求刪減。

縣議員李國勝則說，工商策進會職務好像是酬庸，要求刪減250萬元，現任總幹事是由前農業處長林良懋擔任，他要求總幹事到議會報告，若不來報告，此項補助款全部刪除；蔡奇璋則要求工策會提供歷年成果；縣議員林秀琴表示，應該保留此項補助預算，等總幹事到議會報告後再討論是否刪減。

林學堅說，各縣市都有設立工商策進會，對議會刪減補助250萬元工商策進會補助並無意見；經討論，聯席審查會主席陳柏麟決議請嘉義縣工商發展投資策進會將過去2年的成果及今年執行進度做成書面報告，10月9日前提供議會瞭解，並請經發處向工策會溝通，要求總幹事於二、三讀會進場說明。